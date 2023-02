Nataly Chilet y cobertura internacional de Viña 2023: "Es un renacimiento del mundo del espectáculo"

En una nueva edición del Expreso PM en vivo desde Viña del Mar, nos acompaña la periodista y comunicadora Nataly Chilet, quien está a cargo de la cobertura diaria del certamen por la destacada señal internacional E! Entertainment.

Una instancia que supone todo un desafío profesional ya que deberá entrevistar a los principales artistas que componen la parrilla artística como Fito Páez y Cristina Aguilera.

El mundo del espectáculo

“Tuve que estudiar bastante, hay muchas cosas que se dan en la conversación, tu vas viendo cómo reacciona el entrevistado y si se siente cómodo. Hoy día estoy haciendo espectáculos y a la gente le encanta, me he dado cuenta

Y agregó: “Siento que la farándula y la entretención a mi me encanta. A mi me interesa siempre investigar, ir a la primera fuente, no busco hacer daño ni hay mala intención en las cosas que hablo, trato de ser muy respetuosa porqué son personas. Siempre me preocupo que estoy hablando de personas”.

“Este es un renacimiento del mundo del espectáculo. Se decía que la gente quizás no quería ver este tipo de contenido y está demostrando que si quiere entretención, a los artistas hay que darle sus espacios, hay que probar talentos nuevos y respetar a las figuras consagradas”, cerró.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.