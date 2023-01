Alexis Venegas incursiona en la bachata con "Y olvídame": "Te invita a estar más juntitos este tiempo"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña el destacado cantante y compositor nacional Alexis Venegas para contarnos más detalles de su próxima presentación en el Centro Cultural San Ginés de la comuna de Providencia este 14 de enero.

Además del lanzamiento de su más reciente sencillo “Y olvídame”, una de las primeras incursiones del artista en el género musical de la bachata en donde mantiene su lírica romántica que lo caracteriza con otras canciones como “Tu idioma”.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

De la trova a la bachata

“Conocí a Vicente Cifuentes, ganador de Viña. Me llamó la atención sus letras, hablar de Chillán en bachata era algo completamente inédito. Le dije que sería bonito volver después de la pandemia quizás no haciendo trova, tanta guitarra, sino bailando entregando un mensaje”, sostuvo.

Y agregó: “No es la primera que hago pero sí la que publicamos. La bachata te invita a estar más juntitos en este tiempo. En el video quise rescatar cómo bailan los chilenos este género musical, nuestra forma de hacerlo”.

“Creo que todo este trabajo va a pertenecer a un disco que se va a llamar Ramón Bailable, un homenaje al nombre de mi padre y al mío. Es un encuentro a mis 50 años con este nombre, la idea de bailar y entregar un material diferente”, complementó.

E insistió: “Siempre me he sentido capaz de hacer cualquier cosa en términos musicales, así lo he hecho en mi carrera”.

Asimismo adelantó detalles de su próxima presentación en la capital este sábado 14 de enero en el Centro Cultural San Ginés a las 20 horas. Entradas disponibles vía Puntoticket.

“Estamos con todos los nervios previos al concierto, después de tanto tiempo subirse a un gran escenario y la idea es conectar con la gente y cantar juntos”, cerró.