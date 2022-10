Las Diablas de Chile triunfaron en los Suramericanos 2022: "Es un hecho histórico y formamos parte"

Un nuevo triunfo para el deporte nacional consiguieron Las Diablas en los Juegos Suramericanos tras vencer a Las Leonas de Argentina por 3 a 2 en los penales. Un hecho histórico para el hockey ya que viene a ser la primera vez que se obtiene la medalla de oro en la competencia. Josefina Khamis y Doménica Ananías se encargaron de lograr esta victoria marcando uno y dos puntos respectivamente.

Conversamos con la nacional Doménica Ananías quien viene arribando desde Paraguay y nos cuenta más detalles al respecto de esta histórica hazaña. Revisa la conversación completa en el Expreso PM.

Medalla de Oro

Por primera vez en la historia Chile obtiene la medalla de oro en el certamen y fue todo un desafío ya que Las Diablas en primera instancia cayeron ante el equipo albiceleste, en un duelo marcado por un duro resultado de 4 a 1. “La emoción aun no se ha ido aunque estamos cansadas, no hemos podido parar de celebrar y a muchas ya no nos queda voz”.

“Estos penales los hemos practicado mucho entonces me sentía preparada, estaba tranquila por que al final si no entraban no era mi culpa. Había entrenado lo que más podía para esas situaciones y siento que esa calma me dio la fortaleza para anotar los dos penales”, detalló la deportista.

Además añadió que: “Cuando vi el penal dentro del arco me volví loca y fue una muy buena sensación. Este año llevamos dos acontecimientos históricos y ha sido super emocionante para Las Diablas”.

“Conversamos con el equipo que este torneo va a marcar toda la trayectoria que viene adelante, es un hecho histórico que va a quedar marcado y estamos muy felices de formar parte de eso”, destacó.

Una completa hazaña en la disciplina de hockey en césped lograron Las Diablas de Chile, quienes también este año tuvieron una destacada participación en el mundial femenino de Hockey logrando el puesto número 13 de la competencia.

Revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.