Día Mundial de la Audición: ¿Cómo la pandemia ha afectado este sentido?

Este 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Audición, fecha que busca instaurar la detección temprana de la pérdida auditiva en todo tipo de personas.

Tras la llegada de la pandemia, este sentido también se ha visto afectado. Desde los ruidos, estar conectado a audífonos por periodos prolongados, hasta la falta de comunicación por la mascarilla con personas que tienen problemas de audición y que se les dificulta leer los labios.

Sobre estos factores conversamos con Javiera Pardo, otorrinolaringóloga del Centro de Oído de la Clínica Universidad de los Andes.

“Más que acelerarlo, ha complicado a las personas que tienen dificultades para oír. En el fondo, los que tienen algún problema y escuchan menos se apoyan muchas veces de la lectura labial, al tener la boca tapada, es muy difícil discriminar las palabras para ver lo que se esta diciendo”.

“Las distancias que hemos tenido que mantener entre nosotros también hacen que el volumen en que nos escuchamos se altere, eso también dificulta a las personas que tienen dificultades para oír”.

“En Chile, en los últimos 10 años, se ha desarrollado un programa para la detección en los recién nacidos”.

“Las infecciones de oído repetición en los niños pequeños pueden dejar secuelas de una pérdida auditiva permanente. Todos los que nos hemos visto expuestos al teletrabajo y a la exposición a ruido intenso sin protección, ese daño no se recupera”.

“La audición es una dificultad que para las personas que no la sufren, no siempre son capaces de entenderla. Alguien que no oye es alguien que se va aislando, porque le da vergüenza preguntar y al interlocutor le termina dando rabia. Eso genera riesgo de depresión y aislamiento”.

