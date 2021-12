Controles pediátricos bajaron casi a la mitad en menos de un año

Foto: AGENCIA UNO

Según las cifras entregadas por el Minsal, y considerando a niños entre 0 y 71 meses (6 años) durante 2019 se realizaron 1.726.624 controles, mientras que en 2020 esa cifra bajó hasta casi la mitad (845.843).

Para tratar este tema hablamos con el Pediatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Doctor Guillermo Zepeda.

“Es una condición muy preocupante, uno de los problemas que trae la pandemia. No sólo se ha visto en niños, se ha visto en adultos, la ausencia de los controles médicos que habitualmente no involucran una enfermedad. Hay enfermedades que cuando se detectan a tiempo no provocan problemas”.

“En el período de recién nacido es recomendable tener dos controles sanos, uno después del alta, hay que verificar la lactancia materna, que los niños hayan recuperado el peso del nacimiento, ver algún tipo de enfermedades que se pueden detectar, el segundo control es al mes de vida. Es recomendable que sea uno al mes”.