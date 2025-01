"Todavía no sabemos si va a haber o no reforma": Diputada Yeomans insta a plebiscitar las AFP

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La diputada Gael Yeomans del Frente Amplio destaca el esfuerzo para que la reforma avance, considerando que el debate genera inquietud y la incertidumbre sobre si se logrará un acuerdo. Ante la posibilidad de que no haya cambios, plantean una alternativa donde los ciudadanos elegirían entre un inversor público o privado para administrar los fondos de pensiones mediante un plebiscito en las próximas elecciones. Yeomans enfatiza la importancia de resolver los debates para no dañar la democracia y busca soluciones ante el peso del sector defensor del sistema actual. La incertidumbre se atribuye a la responsabilidad del mundo político y la oposición. Desarrollado por BioBioChile

Diputados oficialistas de la Comisión de Trabajo presentaron durante esta jornada una reforma constitucional para incluir cuarta papeleta en elecciones 2025 consultando sobre el futuro de las AFP.

En detalle, los diputados quieren que la ciudadanía decida si desean que las AFP sigan administrando sus fondos de pensiones.

Todo esto ocurre en medio de la demora por parte del Gobierno para presentar las indicaciones a la reforma de pensiones.

Ahondando en esta materia, en Expreso Bío Bío conversamos con la diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans. Quién adelantó que están desplegando todo su esfuerzo para que “la reforma salga”, ya que este debate ha “generado escozor”.

“Entendiendo que es un tema que es parte de la discusión de la reforma de pensiones, pero en realidad durante este tiempo no sabemos aún si es que va a llegar a un acuerdo respecto a esta temática en la reforma”, explicó.

Yeomans dijo que esperan que este tema se resuelva en la reforma de pensiones, pero la misma ministra Jara declaró que se han llegado a acuerdos parciales y no se contemplaban todos los temas, por lo que ellos proponen una “alternativa”.

Para la diputada, que el oficialismo presente esta alternativa a medidas del gobierno “no es contradictorio”, ya que “todavía no sabemos si va a haber o no reforma”. Y si no existen cambios, “tenemos que buscar mecanismos”.

Si no es la AFP, ¿quién administraría? Yeomans detalla que en la propuesta, los ciudadanos deberán elegir entre un inversor público o uno privado.

En cuanto al rol de la oposición, la diputada del FA manifestó que los debates deben ser resueltos, ya que si ello no ocurre, “la democracia también se empieza a dañar”.

“Tenemos un Congreso en donde el peso de un sector político, defensor del sistema de pensiones actual, ha sido bien fuerte. En este sentido hay que buscar alternativas”, agregó.

Para concluir la entrevista, la diputada manifestó que el “nivel de incertidumbre” que existe es responsabilidad del mundo político y de la oposición.

