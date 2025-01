Luis Jara rememora inédita historia familiar por Viña del Mar ’86: "Los vi unidos, por primera vez"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En una emotiva conversación , el reconocido cantante Luis Jara reveló detalles sobre su próxima participación en el Festival de Olmué. Rememorando su paso por Viña del Mar, Jara compartió la bonita anécdota en la que sus padres, por primera vez unidos, celebraron su clasificación en el certamen en 1986. A pesar de una lesión en una cuerda vocal, el artista se prepara para abrir la tercera noche del Festival de Olmué este sábado 18 de enero, presentando un trabajo musical respaldado por una gran orquesta. Además, se mostró orgulloso de la participación de Paula Rivas, quien fue alumna de su academia de canto hace 25 años y cerrará el evento. Desarrollado por BioBioChile

En conversación con Expreso Bío Bío, el cantante Luis Jara entregó detalles sobre su próxima participación en el Festival de Olmué, y también reveló una inédita historia sobre su carrera musical.

Durante la entrevista, Luis manifestó que antes le daba vergüenza escuchar canciones que cantaba cuando era joven, pero ahora, no.

“Que hacía yo, un pendejo de 20 años, representando a Chile en Viña, el 5 de febrero de 1986”, dijo.

Rememorando recuerdos sobre su paso por el Festival de Viña del Mar, Luis Jara relató una historia bonita sobre su calificación.

“Cuando quede calificado llamaron a mi casa, al teléfono que recién habíamos comprado. Y mis papás se llevaban muy mal, tenían una relación muy de perro y gato. Y cuando yo llego a la casa, en la Población Chile, los veo a los dos sentados de la mano en el sillón, como a las 12 del día”, comentó.

Emocionado, continuó agregando que al verlos de esa forma pensó que estaban drogados; algo había pasado o Carlos Pinto estaba haciendo una cámara indiscreta.

Pero dice que sus padres lo estaban esperando porque habían llamado de la Comisión Organizadora de Viña para avisarles que “el señor Luis Jara era uno de los clasificados para Viña. Se pararon y me abrazaron los dos”, relató con emoción.

“Los vi unidos, por primera vez, en formato familia”, manifestó. Asimismo, explicó que con 40 años de trayectoria ir a Olmué no es un show más, ya que cantará con todas las imágenes y relatos que lo han acompañado.

Festival de Olmué

El cantante será el encargado de abrir la tercera noche del Festival de Olmué este sábado 18 de enero.

Jara reveló que casi no asiste a la entrevista, debido a que se encuentra en un tratamiento por una pequeña lesión en una cuerda vocal. Pero en su reflexión nocturna decidió asistir y se encuentra disminuyendo su carga vocal.

En relación a su participación en el Festival de Olmué, manifestó: “Qué bonito desafío, qué bonita invitación. Inesperada por lo demás. Yo no hago lobby, pero en el fondo uno trabaja para ganar ciertos espacio de visibilidad”.

El intérprete de “Un golpe de suerte” manifestó que en Olmué presentará un trabajo que viene haciendo hace un buen tiempo.

“Es un trabajo a gran orquesta, es un trabajo musical que me respalda como me ha gustado siempre. Voy con casi 20 músicos al escenario y es una puesta de escena que me tiene muy contento”, detalló.

Luis explicó que en una hora de show debe condensar un recorrido musical de 40 años.

Asimismo, reveló que para él es un “orgullo” que la cantante Paula Rivas se presente en este escenario y cierre el Festival de Olmué.

“La Paula Rivas es la segunda alumna que tuve inscrita en mi academia de canto hace 25 años. Es un orgullo, porque ella estuvo 12 años estudiando en mi escuela”, declaró.

