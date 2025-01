¿Por qué cuesta dormir con calor? Dra. explica causas y da consejos para mejorar el descanso nocturno

En conversación con Expreso Bío Bío, la Dra. Evelyn Benavides, neuróloga del Centro del Sueño de la Clínica Las Condes, entregó recomendaciones para poder dormir bien en medio de estas altas temperaturas que se registran en la noche.

La Dra. Benavides explicó que cuando hace calor cuesta dormir debido a que el cerebro posee unas “claves” para iniciar el proceso del sueño, y entre ellas está presente la baja temperatura.

“La baja temperatura, la menor cantidad de ingesta de alimentos, disminuir la actividad y la menor cantidad de luz son las claves que tiene el cerebro para iniciar el proceso de sueño”, explicó.

Por lo que la experta agregó que a medida que esta temperatura no baja, se producen “conflictos en el cerebro” -que no sabe si es de día o de noche- y por eso cuesta conciliar el sueño.

“La falta de sueño tiene una repercusión en nuestro organismo”, adelantó la experta.

La Dra., entregó una serie de recomendaciones para poder crear una buena higiene del sueño, especialmente durante estas jornadas donde las temperaturas se mantienen al alza:

-Ropa de cama delgada o de algodón.

-Pijama delgada o de algodón.

-Duchas tibias antes de dormir, no heladas.

-Actividades físicas se realizan en la mañana.

-Mantenerse hidratado durante el día, pero no después de las 19:00 horas, así no te despiertas en la noche para querer ir al baño.

-No dormir menos de 4 horas.

-Evitar siestas durante el día.

-Disminuir el uso de pantallas en la noche.