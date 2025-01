Visa Waiver y pasaporte: excanciller quita responsabilidad a Chile y apunta a "problema tecnológico"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El nuevo pasaporte chileno ha generado problemas al solicitar la visa waiver para visitar Estados Unidos, ya que el software estadounidense no reconoce este documento de última generación. El excanciller Heraldo Muñoz explicó que el inconveniente se debe a una descoordinación en la numeración de los pasaportes y estima que Estados Unidos resolverá el problema en un plazo de dos semanas. Ante esta situación, se recomienda solicitar la visa tradicional en el consulado estadounidense, un proceso diferente y presencial. Muñoz destacó que Chile es el único país de América Latina con el beneficio de la visa waiver, pero señaló las restricciones migratorias en Estados Unidos, resaltando que el problema actual no se trata de inmigración irregular, sino de un tema legal. Este problema surge en medio de la discusión sobre mantener a Chile en el programa visa waiver. Desarrollado por BioBioChile

El nuevo pasaporte chileno ha presentado problemas al momento de solicitar la Visa Waiver, programa exención que permite visitar Estados Unidos por un máximo de 90 días, sin necesidad de ser visado.

Ante este escenario, el excanciller Heraldo Muñoz conversó con el Expreso Bío Bío y señaló que, según cree, “el problema, en este caso, que es tecnológico, no estuvo del lado de Chile, sino que, más bien, en el software de Estados Unidos, que no reconoce este pasaporte de última generación”.

“El anterior, fuera del número, lleva una R adelante, y antes llevaba una P. Ahí hubo una descoordinación y se trata, más bien, de un problema que Estados Unidos está tratando de resolverlo a la brevedad posible. No debieran pasar más de dos semanas para que esto se resuelva”, agregó.

“Solicitar la visa tradicional”

De esta manera, frente a esta compleja situación, el exministro de Relaciones Exterior planteó que las familias que no logren acceder a la Visa Waiver por tener un pasaporte nuevo “tendrían que solicitar la visa tradicional, es decir, solicitar una hora en el consulado de Estados Unidos, ir presencialmente y, luego, alrededor de diez días hábiles después de la cita, vendría la entrega de la visa, fuera del costo”.

Lo detallado anteriormente es diferente al trámite para conseguir la Visa Waiver, que se puede adquirir en línea e, incluso, en una hora.

“Son alrededor de 50 mil personas que ya han sacado este pasaporte nuevo (…) La única alternativa sería sacar la visa antigua, porque no se puede entrar a Estados Unidos sin visa. De hecho, las aerolíneas no dejarían abordar un avión a alguien que no tenga la visa estampada”, añadió.

Por otro lado, este problema se da en medio de la discusión por mantener a Chile en el programa Visa Waiver. En ese sentido, Muñoz recordó que “Chile es el único país de América Latina que goza de este beneficio”.

Asimismo, apuntó a la “actitud bastante restrictiva respecto a la presencia de extranjeros en territorio de Estados Unidos producto de la campaña de Donald Trump, centrada, en otras cosas, en la inmigración irregular”.

Sin embargo, el excanciller enfatizó en que “esto no es migración irregular, se trata de entrar con una visa absolutamente legal. Pero tenemos el problema que algunos compatriotas, muy pocos, han utilizado, abusado, de este programa para ir a delinquir”

