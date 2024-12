No gustó el regalo o llegó con fallas: exdirector del Sernac detalla derechos de los consumidores

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Durante la Navidad, aumentan los reclamos por compras, como regalos no deseados o productos defectuosos. Lucas del Villar, expresidente del Sernac, destaca los derechos de los consumidores en estas situaciones: la garantía legal de seis meses desde la compra, el derecho a retracto de diez días para compras a distancia, y el ticket de cambio ofrecido por las tiendas. Es importante que los productos no estén usados y no sean de categorías específicas. Además, existe la garantía extendida, opcional y con costos añadidos. Sin embargo, Del Villar advierte sobre la confusión que puede generar la aplicación de estos derechos para los consumidores.