Diputada Pérez asegura que regularización de migrantes propuesta por La Moneda sería "perdonazo"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El subsecretario del Interior, Luis Cordero, reveló que se está evaluando un proceso de regularización para migrantes que ya empadronaron, denominado "regulación acotada", generando diversas reacciones, incluyendo la crítica de la diputada Joanna Pérez, quien calificó la medida como una "pésima señal". Pérez cuestionó la falta de aplicación de leyes migratorias por parte del gobierno, señalando que esto podría incentivar la inmigración ilegal. Desarrollado por BioBioChile

Durante esta semana, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que están estudiando un proceso para regularizar a las personas migrantes que ya realizaron el proceso de empadronamiento.

Denominado proceso de regulación acotada, ha provocado una oleada de reacciones, entre ellas, de la diputada y jefa de bancada Demócratas, Joanna Pérez.

En conversación con Expreso Bío Bío, Joanna Pérez, manifestó que este anuncio “es una pésima señal”.



“Nosotros hemos estado avanzando en regularizar la migración. Una ordenada y segura. Los complejos ideológicos de este gobierno nos han obligado a poquito a poquito ir avanzando en materia de expulsión”.

Desde que se despachó la Ley de Migraciones, explica Pérez, han aprobado unas 6 leyes y mociones distintas que vienen a reforzar.

Agregó que en menos de una semana, el subsecretario transparentó algo que ya veían venir, pero que el gobierno no se atrevía porque no aplicaba leyes.

“No lo hizo la ministra Tohá, no lo hizo Monsalve en su minuto. El gobierno no aplicaba la ley y preferia empadronar”, dijo.

¿Por qué el gobierno no aplica la ley?

A esta interrogante, la diputada fue enfática en responder que lo único positivo es que “el gobierno se saca la careta” y termina siendo una burla.

Pérez dice que no sirve regular un ala de la casa, si al otro lado se busca regularizar a quienes han entrado de manera ilegal al país.

Hoy en día Chile no tiene relación diplomática con Venezuela, esto para la diputada representa una preocupación, ya que no se tiene cómo chequear la información de las personas.

“Es un efecto llamada. Están llamando: ‘vengan, entren’. Porque vamos a regularizar y vamos a hacer un perdonazo.’ Eso es lo complejo, la señal política”, manifestó.

