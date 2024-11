Alumnos de San Miguel se pierden competencia robótica: Municipalidad culpada por desorganización

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Un grupo de 22 niños debía representar a Santiago en una competencia nacional de robótica en Zapallar, pero la falta de coordinación de la Municipalidad dejó a los alumnos sin bus y sin posibilidad de asistir al evento. A pesar de haberse preparado durante dos meses, la mala gestión municipal los dejó sin respuestas y sin transporte, perdiéndose el primer día de la competencia. A pesar de los esfuerzos por reprogramar la asistencia para el 3 de diciembre, los padres ya están buscando alternativas ante posibles nuevos inconvenientes. Desarrollado por BioBioChile

Lo que prometía ser un día increíble lleno de tecnología cerca de la playa se transformó en un momento caótico para los padres y alumnos desilusionados. Esto es lo que relata Daniela Vera, presidenta del Centro de Padres de la Escuela Santa Fe en San Miguel, a Expreso Bío Bío.

Explican que un grupo de 22 niños debían asistir a Zapallar para representar a Santiago en una competencia nacional de robótica, sin embargo, por falta de coordinación de la Municipalidad de San Miguel, los alumnos se quedaron sin bus y sin oportunidad de ir al evento.

¿Qué paso con el bus de traslado?

Daniela explica que se trataba de un grupo de alumnos de 3ro a 7mo básico, tres docentes y dos apoderados que se encontraban fuera del colegio desde las 6:30 am, ya que debían llegar al lugar a las 10:00 am.

Según Vera, se contactaron la misma mañana de ayer martes 27 de noviembre con la Municipalidad de San Miguel, pero le respondieron que a las “7:30 am no son horas de atender, ya que los funcionarios no trabajan a esa hora”.

“Los niños estaban preparándose hace dos meses. Ellos ya habían clasificado a esta competencia, se había gestionado todo, solo que el bus no llegó por una mala gestión. No entendemos, hasta el día de hoy no nos han dado muchas respuestas”, comentó.

Esta competencia es organizada por la Municipalidad de Zapallar y Asercom Chile, empresa que provee los robots para concursar.

Si bien ellos indicaron al colegio que los podían esperar hasta las 12:00, la competencia termina a las 13:00 horas, por lo que se perdieron este primer día del evento ya que no alcanzaban a llegar.

“El transporte estaba listo. Generalmente, generalmente las escuelas públicas se rigen por órdenes de compra, lo que faltó ahí es organización. Cuando llamamos, ellos no sabían a qué hora salía el bus, ni a dónde íbamos. Creían que era un simple paseo”, relató Vera.

La escuela junto al profesor de robótica se encuentran coordinando que los alumnos puedan asistir este martes 3 de diciembre a la segunda etapa de la competencia, ya que son los únicos representantes de la región. Sin embargo, Vera explica que los padres “ya se encuentran gestionando un plan b, c, d, en caso de que nos vuelvan a dejar botados”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.