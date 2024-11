Orrego dice que Matthei "cavó su propia derrota" por hacer de la elección un plebiscito al Ejecutivo

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En las elecciones de este domingo, Claudio Orrego fue reelecto como Gobernador Regional Metropolitano y derrotó a Francisco Orrego (RN), candidato de la oposición en un revés para la derecha. Orrego habló sobre los desafíos en su nuevo periodo, destacando la desigualdad en la ciudad y su compromiso de nivelar hacia arriba. También abordó la necesidad de urgencia en proyectos de seguridad y desestimó la idea de que los comicios fueran un plebiscito nacional, enfocándose en el liderazgo regional. En cuanto a la derrota de Evelyn Matthei, Orrego la atribuyó a que ella politizó la elección. Descartó postularse a la presidencia y reafirmó su intención de ser gobernador los próximos cuatro años. Desarrollado por BioBioChile

Uno de los grandes ganadores de la elección de este domingo fue Claudio Orrego, el candidato independiente que fue reelecto en la Gobernación Regional Metropolitana y que derrotó en las urnas a quien pretendía sacarlo del cargo, el candidato de la oposición, Francisco Orrego (RN).

En medio de ese contexto, el exmilitante de la Democracia Cristiana conversó con el Expreso Bío Bío y abordó sus principales desafíos en este nuevo periodo de gestión; se refirió a la idea que buscó instalar la derecha sobre que estos comicios eran un plebiscito a La Moneda; la derrota política de Evelyn Matthei; y sus habló sobre aspiraciones políticas para los próximos años.

Los desafíos de Claudio Orrego en nuevo periodo como gobernador de la RM

En primer lugar, apuntó a que “es evidente que nosotros tenemos una ciudad muy fragmentada, segmentada, dividida entre los que tienen, los que tienen menos y los que no tienen nada. Entonces, cuando uno habla de la ciudad de Santiago o la región Metropolitana, no puede hablar de una sola región o una sola ciudad”.

“La desigualdad de la ciudad es muy brutal y lamentablemente hay gente que vive, a veces, sin conocer y sin tocarse con la otra realidad de la ciudad”, agregó.

Frente a ese escenario, Claudio Orrego sostuvo que “tenemos el deber, como servidores públicos, pero especialmente el gobierno regional, de nivelar hacia arriba. Yo digo que todas las comunas tengan parques como el Parque Bicentenario, que todas tengan buena salud, que tengan buenos colegios, buenas veredas, buena iluminación. Ese es el desafío del gobierno regional”.

Otro de los desafíos del gobernador reelecto es en materia de seguridad. Durante su campaña aseguró que insistiría en pedir que se le ponga urgencia al proyecto que traspasa la facultad de la prevención del delito a su cargo.

Al ser consultado sobre esta temática, reveló detalles de la reunión que mantuvo con el Presidente Gabriel Boric: “Le planteé que me parecía bastante incomprensible que ante la crisis de seguridad que estamos viviendo, y la voluntad de los gobernadores de poner recursos, que el gobierno no le pusiera urgencia a este proyecto de ley que nos entrega la facultad de prevención del delito, que ya tienen los municipios”.

“El presidente se comprometió a armar prontamente una reunión con ministra del Interior y subsecretaria de Prevención del Delito, porque él cree que tenemos que avanzar en esa línea”, siguió.

Asimismo, comentó que “este es un tema demasiado importante para estar descoordinados. No puede ser que un día convoque el delegado, al día siguiente el gobernador, al día siguiente el general de Carabineros, al día siguiente el prefecto de investigaciones. Aquí tiene que haber una mesa de prevención del delito de la región Metropolitana, coordinada por el gobernador, que tiene la legitimidad política, pero también los recursos para después traducir la política de prevención de la región en obras concretas”.

¿Plebiscito entre izquierda y derecha?

Por otra parte, Claudio Orrego también abordó su triunfo y aseguró que “logramos sacar la elección de la región Metropolitana de este plebiscito nacional, que había convocado un poco la derecha, y que perdió, a una elección regional, donde estaba en juego no solamente un tipo de región, sino, también, un tipo de liderazgo”.

“Si hubo un plebiscito ayer fue para una forma de hacer política, de liderar los cargos, menos estridente, que es menos confrontacional, que es menos de trinchera, y es mucho más pausado, de cooperación y, por supuesto, de construir puentes”, continuó.

En la misma línea, el gobernador reelecto, que fue apoyado por el oficialismo, apuntó a que “se equivocó la derecha en el perfil del candidato que llevaron, porque, probablemente, con otro candidato más dialogante, menos agresivo, quizás, hubieran tenido un resultado distinto”.

De todas maneras, no pierde de vista que la elección, según sus palabras, fue un plebiscito a su gestión en la región Metropolitana.

Evelyn Matthei “cavó su propia derrota”

Siguiendo con lo anterior, Claudio Orrego se refirió al escenario político tras las elecciones de este domingo. En ese sentido, planteó que Evelyn Matthei “se cavó su propia derrota”.

“Ella fue la que insistió en que esta era la madre de todas las batallas, ella insistió que esto era un plebiscito al gobierno, ella intentó politizar”, argumentó-.

Además, aseguró que “mientras yo figuraba en todas mis fotografías con alcaldes de la región Metropolitana muy bien evaluados, como Tomás Vodanovic, Claudio Castro, Karina Delfino, Claudia Pizarro, mi contendor figuraba en todas las fotos con la candidata presidencial. Entonces, ella le subió el precio a esta elección y obviamente tiene que hacerse cargo del resultado”.

Mi plan es ser gobernador los próximos cuatro años

Por último, el gobernador de la región Metropolitana descartó la idea de competir en las próximas elecciones presidenciales.

“Mi plan es ser gobernador los próximos cuatro años y de eso no me he movido. Ayer recién fui electo y hoy lo confirmo. O sea, el mundo de la centroizquierda va a tener que buscar un candidato/a, que ojalá tenga las características que la ciudadanía quiere y demanda”, dijo.