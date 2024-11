Francisco Orrego y segunda vuelta de gobernador en la RM: "Conmigo nunca encontrarás una voltereta"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta de la elección de gobernador en la región Metropolitana y otras regiones del país. En el Expreso Bío Bío se entrevistó a Francisco Orrego (RN), candidato que competirá contra Claudio Orrego en los comicios del 24 de noviembre. Orrego, respaldado por diversos sectores de la oposición, abordó su trayectoria política, los ejes de su campaña, críticas a su estilo de debatir y hacer política, atribuciones que busca para el cargo y analizó el sistema de seguridad nacional, entre otros temas. Destacó la importancia del servicio público y la necesidad de generar confianza en la política, asegurando que nunca cambiará de postura. Desarrollado por BioBioChile

Este domingo se desarrollará la segunda vuelta de la elección de gobernador en la región Metropolitana, y en muchas otras a lo largo del país.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío entrevistamos a uno de los candidatos en la RM, a Francisco Orrego (RN), que se medirá en las urnas, este 24 de noviembre, ante Claudio Orrego (exDC).

De esta forma, el candidato, que es apoyado por la mayoría de los sectores de oposición, abordó su trayectoria política, los principales ejes de su campaña, los cuestionamientos que ha recibido por sus formas de debatir y de hacer política, algunas atribuciones que desea para el cargo, analizó el sistema de seguridad de nuestro país, entre otros temas.

En la misma línea, planteó que “el servicio público es muy importante y hay que levantar y reivindicar la buena política La gente hoy detesta a los políticos porque, creo yo, muchos de ellos se han dedicado a mentir. Puede ser que yo le caiga bien o mal a la gente y sé que despierto muchas pasiones, gente que me quiere y gente que no me quiere ver en pintura, pero conmigo nunca vas a encontrar una voltereta”.

