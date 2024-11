Teatro de Argentina contará con la dirección de un chileno: "Un gran desafío y lo asumo con humildad"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El Teatro Colón, emblemático recinto artístico en Buenos Aires, Argentina, y reconocido como uno de los cinco teatros más importantes del mundo, ha nombrado a un chileno, Andrés Rodríguez, como su nuevo director de ópera. La noticia tomó por sorpresa al abogado y gestor cultural, quien cuenta con una vasta experiencia de 30 años en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Con capacidad para 2800 personas y un equipo de mil trabajadores, incluyendo dos orquestas completas y un coro de 100 personas, el Teatro Colón destaca por su acústica excepcional, siendo el preferido del tenor Jonas Kaufmann. Rodríguez asume el desafío con entusiasmo y humildad, y su mandato se extenderá hasta 2027, coincidiendo con el término del periodo de Gabriela Ricardes como Ministra de Cultura de Argentina. Desarrollado por BioBioChile

Funcionando desde 1857, el Teatro Colón -ubicado en Buenos Aires, Argentina- es considerado uno de los cinco teatros más importantes del mundo. Y ahora, este mítico lugar contará con la dirección de un chileno.

Hace tan solo unos días se dio a conocer la noticia de que la Ministra de Cultura de Argentina, Gabriela Ricardes, nombró al chileno Andrés Rodríguez como el nuevo director de ópera del Teatro Colón.

El abogado y gestor cultural contó en Expreso Bío Bío que la llamada -realizada previo al 18 de septiembre- de la ministra trasandina lo tomó por sorpresa y pensaba que se trataría de una solicitud de asesoramiento, no que estaba considerado para cumplir este rol.

“Fue una cosa totalmente inesperada para mí. Fue muy sorpresivo, porque recibir una llamada de la Ministra de Cultura, a quién yo no conocía, que me citó a una reunión en Buenos Aires … Me llamó tres días más tarde para decirme que quería que yo me incorporara formalmente… Es un gran desafío y lo asumo con mucho entusiasmo y con mucha humildad”, relató.

Su elección no es sorpresa, ya que el abogado cuenta con una experiencia de 30 años como director artístico y general del Teatro Municipal de Santiago de Chile.

Con una capacidad de 2800 personas, Rodriguez detalla que en el lugar trabajan mil personas, posee dos orquestas completas y tiene un coro de 100 personas, entre otras cualidades.

Pero no es el único chileno presente, ya que detalló que en el teatro trabajan muchos compatriotas, como: Freddy Valera, un “consentido de la orquesta estable”; el contrabajista Elián Ortiz.

“Ambos trabajaron originalmente en la Orquesta Filarmónica de Santiago y ahora están en la orquesta estable de Buenos Aires. Hay muchos artistas, también hay cantantes chilenos que trabajan allá”, agregó.

Asimismo, reveló que la importancia de este lugar es tan grande que muchos artistas la consideran perfecta debido a la increíble acústica que posee. Ejemplificando, que en una entrevista, el tenor Jonas Kaufmann fue consultado sobre cuál es el teatro que tiene la mejor acústica y se ha sentido más cómodo, si se trata de los ubicados en Londres, París y Múnich, pero sorprendió al contestar que ha sentido eso en el Teatro Colón de Argentina.

Rodríguez cumplirá este rol hasta 2027, período en que finaliza el ministerio de Ricardes, por lo que ahí ocurrirá una nueva elección a los cargos.

