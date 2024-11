Abogado explica embargo de las ganancias de Cathy Barriga en plataforma erótica

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición de la Municipalidad de Maipú para retener las ganancias de la exalcaldesa Cathy Barriga en la plataforma erótica Onfayer. El abogado Cristián Riego explicó que este tipo de garantías reales no son comunes y se utilizan en delitos económicos. En este caso, se emite un oficio ordenando retener los fondos para evitar que sean gastados. Desarrollado por BioBioChile

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Municipalidad de Maipú, que tenía el objetivo de retener las ganancias de la exalcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, en la plataforma erótica Onfayer.

Frente a este escenario, el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego, conversó con el Expreso Bío Bío y explicó que las garantías reales “no son demasiado habituales”.

“Son más normales en delitos de carácter económico, como estos, ciertos delitos de corrupción o estafa, donde la persona puede tener algunos fondos”, agregó.

En ese sentido, el experto señaló que, en este caso, “se envía un oficio por parte del tribunal a la entidad, no sé en este caso cuál será, una empresa, probablemente, ordenándoles que se retengan los fondos; o un banco, si es que este dinero está depositado en una cuenta corriente. Esos fondos quedan, en consecuencia, sin poder ser movilizados”.

“Son medidas, en general, destinadas a paralizar cualquier disminución del patrimonio de la persona, que podría pretender ocultarlo, gastarlo y, en consecuencia, no tener cómo responder, después, por las responsabilidades patrimoniales”, continuó.

Asimismo, plantó que, en el caso de Cathy Barriga, “se retienen los fondos que hay hasta el monto”.

“Probablemente, ella no se va a seguir generando actividades, porque no tiene sentido, dado que no podrá sacar el dinero”, añadió.

Por otro lado, al ser consultado sobre qué pasa si la exalcaldesa se cambia de plataforma, Riego respondió que “no sé dónde se produjo el embargo. Si fue a la plataforma y la plataforma le retiene el dinero, hay que perseguirla en cada lugar donde haga esta actividad”.

“Si le embargaron los dineros del banco, ese embargo abarca todo lo que ella tenga”, siguió..

