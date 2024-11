Diputado Ulloa por denuncias de abuso sexual en Hospital de Puerto Montt: "Un testimonio muy crudo"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El diputado Héctor Ulloa (IND-PPD) anunció que presentará una querella tras revelarse tres denuncias por abuso sexual en el Hospital de Puerto Montt, donde un joven trabajador denunció haber sido agredido por un técnico paramédico en la UCI. Dos mujeres jóvenes de 23 y 24 años también relataron haber sido agredidas por técnicos en la Unidad de Psiquiatría. Ulloa señaló la falta de empatía y acompañamiento en casos tan graves, criticando que los presuntos agresores continúen trabajando en el hospital. La querella está en proceso y se espera justicia para las víctimas. Desarrollado por BioBioChile

El diputado Héctor Ulloa (IND-PPD) anunció que presentará una querella tras revelarse tres denuncias por abuso sexual en el interior del Hospital de Puerto Montt.

Para conocer más detalles sobre esta situación, el parlamentario conversó con el Expreso Bío Bío y sostuvo que “este es un tema que, más o menos, comenzó cuatro meses atrás, cuando un joven trabajador del mismo hospital denuncia haber sido agredido sexualmente por un técnico paramédico en la UCI del Hospital de Puerto Montt”.

En ese sentido, comentó que, “afortunadamente, hoy cuentan con abogado particular” y que “la querella está tramitándose, y esa causa penal sigue su curso”.

“Ellas me relatan, en un testimonio muy crudo, haber sido agredidas sexualmente”

Asimismo, el diputado del distrito 26, en la región de Los Lagos, señaló que “lo que pasó hace cuatro días a mí me llamó mucho la atención y me conmovió (…) Se acercan dos niñas, dos mujeres jóvenes, de 23 y 24 años, y ellas me relatan, en un testimonio muy crudo, haber sido agredidas sexualmente por dos técnicos paramédicos, en la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Puerto Montt”.

“Se trata de dos victimarios y dos víctimas, totalmente distintas a las del primer caso”, agregó.

En ese sentido, Héctor Ulloa aseguró que “se va a querellar nuestra oficina en representación de ellas”.

Por otro lado, apuntó a que “lo que me llama la atención es la desidia, la falta de empatía en casos tan graves como estos, que no haya un acompañamiento. Ellas son niñas, pacientes de una unidad psiquiátrica”.

“No sólo no encuentran la satisfacción en salud, que debiera corresponder, sino que, más encima, son agredidas sexualmente, en varias ocasiones, en varios episodios, por dos personas que, al parecer, tienen el mismo modus operandi”, continuó.

Además, acusó que “estas dos personas denunciadas hoy están trabajando en el hospital. Eso es lo grave y absurdo. No se trata de una infracción administrativa, de haber sustraído $10 mil de la caja chica. Se trata del delito más grave del que una persona puede ser objeto”.

