Vodanovic (PS) lamenta salida de jefa de Inteligencia y que "eventualmente haya sido engañada"

A una semana de que estallara el caso Monsalve, continúan las repercusiones políticas. Durante esta jornada, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, renunció a su militancia en el Partido Socialista.

Cabe recordar que la exautoridad está siendo investigada por una denuncia de violación en su contra y posibles infracciones a la Ley de Inteligencia.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, quien aseguró que “como partido adoptamos medidas el mismo día (cuando se informó la denuncia por la prensa), aun sabiendo y teniendo conocimiento únicamente por los medios de prensa de lo que ocurría”.

En ese sentido, sostuvo que antes “de que el entonces subsecretario renunciara, nosotros sacamos un comunicado, por parte de la mesa del partido, señalando que estos hechos eran graves, que debían ser investigados sin ningún tipo de privilegios procesales”.

“Se reunió el tribunal supremo, que es un órgano autónomo de nuestro partido, y determinó, como una medida cautelar, en razón que no tenían antecedentes, más que los de la prensa, el suspender su militancia (…) A horas de conocer los hechos, tomamos medidas inmediatas”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de que Monsalve, pese a su renuncia, sí sea expulsado del Partido Socialista, Vodanovic respondió que “él ha renunciado al Servel, pero hay un proceso que está en curso”. En ese sentido, podría haber una sanción, “cuya mayor gravedad es la expulsión”.

“Ta no siendo militante, podría no proceder la expulsión, pero es algo que van a debatir en el órgano colegiado, en el tribunal supremo”, explicó.

“Son hechos tan graves los que hemos conocido”

En la misma línea, la senadora señaló que “son hechos tan graves los que hemos conocido, no sólo la violación, sino todo lo que ha ocurrido posteriormente, que dan cuenta de que aquí hubo distintos hechos que eventualmente son constitutivos de delitos. Por lo tanto, creo que ellos son suficientes para que pueda proceder la expulsión, aun cuando haya renunciado”.

Por otra parte, respecto a los posibles delitos que pudieron haber cometido otras autoridades, según los antecedentes que se han ido revelando, la presidenta del PS señaló que “hay que distinguir lo que es delito con lo que es una decisión de otro tipo, que uno puede cuestionarla”.

“Evidentemente, no se manejó esto de la mejor forma. Pero, no todos los hechos que se han ido conociendo son constitutivos de delitos. Eso es algo que tiene que ponderar la justicia, y que están en investigación”, siguió.

También, comentó que “no me puedo referir a hechos que están en investigación, en curso, de los cuales, además, tampoco tengo más conocimiento del que hay a través de los medios de comunicación. No conozco la carpeta investigativa. El imputado, o denunciado, tampoco la conoce, todavía. Por lo tanto, difícilmente me puedo referir a hechos más graves, ni especular, porque no le hace bien al país entrar en especulaciones”.

En cuanto a si se ha comunicado con el exsubsecretario del Interior, Vodanovic reveló que “tuve oportunidad, muy brevemente, de hablar el día que renunció al cargo, el jueves pasado”.

“Desconozco si él ha tenido más conversaciones. Tomó contacto conmigo para enviarme la renuncia, vía WhatsApp. No es más lo que puedo decir”, agregó.

Por otro lado, al ser consultada sobre si este caso podría afectar en el resultado de las elecciones de este fin de semana, la entrevistada sostuvo que “llevamos meses hablando del caso Hermosilla, del caso de Marcela Cubillos, ahora del caso Monsalve. Efectivamente, esto le hace daño a la credibilidad de la ciudadanía, a que la gente sienta que la política les va a ayudar y va a solucionar sus problemas”.

“Encuentro muy injusta la salida de la directora de Inteligencia”

Además, la senadora Paulina Vodanovic comentó que encuentra “muy injusta la salida de la directora de Inteligencia, que es una gran profesional”.

“Y siento mucho, porque tuve oportunidad de conversar muchas veces con ella en el Congreso, cuando iba a exponer, que es una persona dedicada al tema de inteligencia, que eventualmente haya sido engañada para ir en ayuda del subsecretario”.

En la misma línea, enfatizó que “no le hace bien al país que sigamos cuestionando a las instituciones. Aquí está la justicia actuando, está la contraloría actuando, y eso es lo que corresponde. Todo lo demás son comentarios”.

