Caso Monsalve: Marco Moreno analiza los efectos del escándalo a días de elecciones

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve sacude a La Moneda y pone en aprietos a las altas autoridades del Poder Ejecutivo. El impacto del Caso Monsalve en la arena política es analizado por Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, quien critica la respuesta del Presidente Gabriel Boric y señala que la crisis afecta a figuras clave como la ministra de la mujer y la vocera. La situación podría influir en las elecciones próximas, con la posibilidad de un aumento de votos en blanco o nulos debido a la desconfianza y desafección agudizada por diversos escándalos políticos recientes.

La denuncia por violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve tuvo un fuerte impacto en La Moneda y dejó en jaque a las principales figuras del Poder Ejecutivo.

En el Expreso Bio Bio de este lunes conversamos con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, quien abordó impacto del Caso Monsalve a pocos días de las elecciones.

Moreno comenzó refiriéndose al extenso puto de prensa del Presidente Gabriel Boric, quien en un intento por ser transparente, terminó complicando las cosas aún más. Al respecto, el analista reconoció que “efectivamente lo que observamos ahí es lo que no hay que hacer, de manual“.

Entrando en detalle sobre esta instancia, puntualizó que “el Presidente tiene una punción de transparencia y autonomía, no le gusta mucho que lo pauteen”. No obstante, al no tomar en cuenta lo que le planteó su asesora comunicacional, lo que hizo fue que “llevó el problema a su escritorio, lo instaló ahí”.

Esta crisis, según el experto, “toca el corazón del equipo político, la ministra de la mujer, la vocera”.

Impacto en las elecciones

De cara al nuevo proceso electoral de este fin de semana, el académico afirmó que “los elementos de contexto y emocionales sí pueden influir en la decisión de los electores, especialmente de los volátiles que no sabemos muy bien cómo se comportan”.

Dicho esto, el profesor aseguró que todo lo que ocurre con el Caso Audio, Caso Monsalve, situación de Marcela Cubillos, podría llevar a que se presente un alto número de votos en blanco o nulos.

En relación a los diversos escándalos que se han presentado en el último tiempo que han golpeado tanto a políticos del oficialismo como de oposición, el entrevistado precisó que llevarían a que haya un “voto de castigo“.