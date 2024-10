Ley de Cumplimiento Tributario: experto aborda implicancias para quienes venden por internet

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Tras una larga tramitación, la ley de Cumplimiento Tributario ha sido aprobada con el objetivo principal de combatir la evasión de impuestos. Esta normativa incluye medidas como la obligación de los bancos de informar sobre los abonos recibidos, especialmente aquellos que superen las 50 transferencias desde cuentas diferentes. Según el abogado Cristián Vargas, exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, la ley busca fomentar el cumplimiento tributario y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, con el fin de detectar posibles evasores de impuestos como el IVA y el impuesto a la renta, especialmente aquellos que venden a través de plataformas digitales. Se espera que esta legislación permita una importante recaudación y agilice la resolución de juicios tributarios, aunque se destacó la necesidad de mayores sanciones para las entidades bancarias que no cumplan con la entrega de información. Desarrollado por BioBioChile

Tras una larga tramitación de lo que comenzó como reforma tributaria y terminó siendo una ley de Cumplimiento tributario, que ya está aprobada. Esta busca, en otras cosas, evitar la evasión de impuestos.

Con respecto a esta nueva normativa, en el Expreso Bio Bio tomamos contacto con el abogado Cristián Vargas, quien además es exsubdirector jurídico del Servicio de Impuesto Internos.

En primer lugar, el abogado habló acerca de una de las medidas, que tiene relación con la información que deben entregar los bancos sobre el número de abonos que reciben los titulares. El ojo estará puesto en aquellos que reciben más de 50 transferencias desde cuentas diferentes.

Al respecto, el abogado señaló que “esta ley se refiere más bien al cumplimiento tributario, al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, así como también, al fortalecimiento de mecanismos de control y fiscalización“.

IVA e impuesto a la renta

“Si una cuenta recibe más de 50 abonos de diferentes personas en un día, una semana o un mes, o más de 100 en un semestre, esa información es usada para proceso fiscalización. La idea de esto es detectar personas que realizan actividades comerciales y que no están regularizadas ante el SII y probablemente no pagan los impuestos debidos, el IVA e impuesto a la renta“, detalló el experto.

Posteriormente, el exsubdirector aseveró que los que se podrían ver afectados con esta legislación serían aquellos que “venden a través de plataformas digitales o internet y distintas aplicaciones”.

No obstante, declaró que los “afectados”, podrían tener que acudir a dar explicaciones y no necesariamente tendrían repercusiones. En este contexto, se mencionó el ejemplo de alguien que recibe pagos de un grupo de scout y que no está comercializando productos ni servicios.

Para las entidades bancarias que no informen sobre los movimientos, el especialista aseguró que “hay sanciones, pero lamentablemente son relativamente bajas y yo creo que ahí hay un problema”.

Finalmente, acerca de esta ley, que debiera ser promulgada próximamente Vargas destacó que “se espera recaudar una cifra importante de dinero” y añadió que “se permite la terminación anticipada de juicios tributarios”.