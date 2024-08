Habrá descuentos: Chile Telcos anuncia compensaciones por servicios no prestados en crisis eléctrica

Los fuertes vientos registrados durante la semana pasada, en diferentes regiones del país, no solo ocasionaron prolongados cortes del suministro eléctrico, sino también problemas de conectividad. Sin embargo, desde la Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G. (Chile Telcos) anunciaron compensaciones.

Así lo comunicó Alfie Ulloa, presidente ejecutivo, quien relató que “el fin de semana tuvimos un evento bien extremo, sobre todo en la telefonía móvil y, obviamente, en los datos móviles también”.

“Tuvimos afectación en varios sitios, estamos hablando de Coquimbo hasta Los Lagos (…) Algunas torres salieron volando, la obra civil, estamos hablando de las torres físicas. Pero ya ha sido repuesto, tenemos menos del 0,5% de la infraestructura crítica afectada”, agregó.

En la misma línea, sostuvo que “donde no hay servicio es porque no tenemos alimentación eléctrica, nosotros. Puede ser que un cliente tenga alimentación eléctrica, o se haya instalado un generador en la casa, y no le esté llegando el internet fija (…) Si en una cuadra se cayó un árbol o un poste, ese cliente no va a tener internet fija”.

“En el caso de la móvil, a diferencia de cuando tuvimos el terremoto, aunque se caiga una compañía, se entregan servicios extras las compañías. Sí se cayeron tres torres, pero una está funcionando, la compañía que quedó operativa apoya el tráfico del resto”, agregó.

Asimismo, Ulloa explicó que habrán compensación y que los clientes “no tienen que hacer nada, en principio. Nuestra ley de telecomunicaciones es bastante clara y exigente. Las compañías tienen los mecanismos para hacerles los descuentos; en el próximo ciclo de facturación debería venir una boleta con el descuento de los días que no hubo servicio”.

“Según nuestra legislación, si es más de seis horas sin servicio, el día se descuenta (…) Si hay afectaciones, el día se va a descontar”, continuó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.