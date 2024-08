Mario Aguilar sobre paro de profesores y marcha por Alameda: "Me llamó el Ministro de Educación"

Mario Aguilar, desde la marcha conversó con el Expreso Bio Bio y señaló que "estamos interpelando al Gobierno" y también al parlamento.

El Colegio de Profesores convocó a un paro nacional de 24 horas para este miércoles. Junto con esto, salieron a manifestarse por la Alameda, generando corte de tránsito.

En el Expreso Bio Bio, tomamos contacto con Mario Aguilar, el Presidente del Colegio de Profesores, para abordar este tema y entender de mejor manera cuáles son las motivaciones de la protesta.

Desde la marcha, Aguilar comenzó señalando que “los que estamos en las comunidades escolares, no los que estamos en una cómoda oficina ministerial… sabemos bien lo que se está viviendo“.

En esta misma línea, estableció que el gran problema es “la violencia cómo está golpeando, el acoso, el maltrato. Por eso hemos hemos tenido una respuesta tan multitudinaria, tan contundente. 30 mil docentes en Santiago, miles y miles en las regiones del país. Eso debiera decirle algo a los detractores”.

Posteriormente, el dirigente aseveró que “hemos tenido colegas que se han suicidado… tenemos todo el derecho a manifestarnos y movilizarnos“.

Aguilar dijo que “nosotros no hacemos paros por deporte” y añadió que “se llega a una movilización cuando se siente la necesidad porque no hay respuesta”.

Sobre esta jornada de manifestación y las exigencias que se plantean, el profesor precisó que “estamos interpelando al Gobierno para que apure una ley que entró al Congreso”. Además, declaró que “es una interpelación al parlamento, particularmente al sector de la derecha… y también es una interpelación a la sociedad”.

Finalmente, el líder del gremio expresó que “esperamos no tener que volver a movilizarnos, esperemos que con esto ya sea suficiente y los que toman decisiones, los poderosos, sí vayan resolviendo estas problemáticas… de hecho cuando ahora cuando venía en la marcha me llamó el Ministro de Educación para que pudiéramos reunirnos mañana; me parece una señal interesante”.