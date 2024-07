Auditores acusan que colegios suspendieron desayuno y almuerzo por paro de manipuladoras de alimentos

El paro de las manipuladoras de alimentos que prestan servicios a la Junaeb comenzaron un paro nacional, exigiendo el pago total de sus finiquitos. Esta situación ya comenzó a provocar repercusiones.

Un auditor de La Radio se comunicó con el Expreso Bío Bío y acusó que el colegio donde está matriculado su hijo, ubicado en Estación Central, suspendió el desayuno y el almuerzo a los estudiantes, cortando la jornada escolar.

De esta manera, Néstor relató que el Colegio Echaurren “se imparte almuerzo, el desayuno, a través de la Junaeb. Así, en la mañana me sorprendo porque me llega un mensaje que dice que los alumnos se retiran a las 12:30 horas, hoy salían a las 15:30 horas, porque no va a haber servicio de desayuno ni almuerzo”.

“Genera un montón de inconvenientes a la gente que trabaja. Por ejemplo, yo trabajo de forma particular, no tengo tanto problemas en venir a buscar a mi hijo, pero desarma todo el itinerario, toda la agenda familiar”.

En la misma línea, el hombre lamentó que “a los niños tampoco se les está haciendo llegar el servicio de alimentación, como lo asegura el gobierno (…) Mañana tampoco sabemos qué va a pasar”.

Por otra parte, comentó que “este es un colegio de una zona vulnerable, está en la Villa Francia, y hay un montón de niños que dependen de su colación diaria”.

Ante las eventuales dificultades que produzca el paro de las manipuladoras de alimentos, desde Junaeb informaron que la Dirección Regional del organismo activó los protocolos de emergencia para entregar este martes la alimentación de contingencia.

El escenario que relató Néstor se está replicando en diferentes establecimientos educacionales, donde cortaron la jornada escolar y suspendieron algunas raciones de alimentos, según reportaron otros auditores.

