"No nos sorprende": revelan que 82% de comunas del Gran Santiago posee Plan Regulador desactualizado

Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que analizó 34 comunas del Gran Santiago, reveló que un 82% de ellas mantienen su Plan Regulador Comunal (PRC) desactualizado.

Ante este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con la académica e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Magdalena Vicuña, quien lamentó y aseguró que “no nos sorprende” la situación.

También, la experta se refirió a los beneficios que podría causar en las comunas tener su Plan Regulador actualizado.

“El Plan Regulador cuando se elabora se hace un diagnostico de la comuna. Es como el médico que ve a un enfermo y le pregunta qué le está pasando. También se pregunta cómo queremos que esta comuna sea de aquí a 20 años más, e incorporamos a la comunidad”, comenzó diciendo.

Asimismo, continuó argumentando que “una comuna que no tiene Plan Regulador no se está haciendo esa pregunta, no se está proyectando en el futuro”.

“Por otro lado, el Plan Regulador establece las reglas del juego para el desarrollo urbano ¿Cuál va a ser el ordenamiento de todas las actividades en la comuna?, ¿qué alturas se van a permitir’, ¿qué densidades se van a permitir?, ¿qué usos van a estar permitidos y prohibidos?, ¿qué calles tenemos que abrir y ensanchar?, ¿a qué riesgos está expuesta la comuna?, ¿que amenazas nos están asechando con el cambio climático o con el crecimiento urbano? Todas esas son variables que se incorporan”, entre otras, agregó.

La Ley General de Urbanismo fija plazos para actualizar este ordenamiento. Sobre eso, Vicuña explicó que hay “comunas que están actualizando su Plan Regulador por partes”.

“Tiene sentido, porque actualizar un Plan Regulador en toda la comuna puede ser bastante costoso, esa es una de las razones por las cuales no se hace. No solamente en términos económicos, también en costos políticos. Muchos alcaldes no quieren pasar por el proceso porque no suelen coincidir los tiempos de la políticas con los de planificación”, añadió.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.