Vecino de Euromarina 2, declarado inhabitable tras socavón: "Esto da para un recurso de protección"

Sergio Rojas, habitante de esta torre en Reñaca, expresó que "somos 100 familias que tenemos que salir a buscar una solución habitacional de una semana para otra".

El pasado 9 de junio, se generó un importante socavón en el edificio Euromarina 2 ubicado en el sector de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar.

Producto de esta grave situación es que a mitad de esta semana, la municipalidad declaró esta torre como inhabitable y solicitó que la edificación sea desalojada a la brevedad.

Este miércoles, en una nueva edición del Expreso Bio Bio, tomamos contacto telefónico con Sergio Rojas, vecino de Euromarina 2. “Yo creo que se aplaude todo lo que las entidades han hecho esta semana para que las aguas lluvias decanten y tengan un camino”, comenzó diciendo el entrevistado.

Luego, Rojas sostuvo que pese a estos esfuerzos, “todo ha sido hecho para este efecto. No hay ningún trabajo que tenga que ver con que los habitantes de Euromarina, que somos 100 familias mínimo, se nos dé una solución”.

Dadas estas complejas circunstancias, Rojas planteó que “somos 100 familias que tenemos que salir a buscar una solución habitacional de una semana para otra. Esto es un tema muy complicado… te están prohibiendo entrar a tu casa”.

Continuando con sus reclamos, el hombre estableció que “esta situación de una semana para otra, es todo un tema, uno no lo tiene bien claro. Yo no quiero pensar que no estando los vecinos habitando ahí se sacan la presión de cuándo solucionan“.

Acciones legales

Con respecto al decreto del Municipio, Sergio indicó que esperan “tener un tiempo decente para poder salir”, añadiendo que “esto da hasta para un recurso de protección contra lo que la alcaldesa ha emitido”.

Finalmente, declaró que hay que analizar con los expertos “qué tan comprometido está el edificio, porque al final el gasto lo va a tener que hacer el condominio, los que habitan, los dueños”.