Dra. Carolina Herrera por vuelta de la mascarilla: "Puede haber más de una infección en un paciente"

En conversación con el Expreso Bío Bío, la doctora Carolina Herrera explicó la medida que vuelve obligatorio el uso de mascarilla en los centros de salud, en específico, en los servicios de urgencia públicos y privados.

Se aproxima el invierno y con ello se vuelven más frecuentes las enfermedades respiratorias en el país y las autoridades han tomado acciones para evitar lo vivido en 2023 en esta materia.

La mascarilla, que mucho uso se le dió durante la pandemia, vuelve a ser obligatoria en los centros de salud y servicios de urgencia, tanto para funcionarios como usuarios.

En diálogo con el Expreso Bío Bío, la doctora del Hospital de la Fuerza Aérea, Carolina Herrera explica que estas medidas que se deben a la cantidad de virus que están circulando: “Está el Covid, el rinovirus y la influenza, llegaron para quedarse y por eso el uso de mascarillas no solo para uno no contagie, sino para que el contagiado no absorba otros virus”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.