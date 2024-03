Alcalde de La Granja a favor de presencia militar: "(La delincuencia) se nos ha escapado de las manos"

En conversación con el Expreso Bío Bío, el alcalde de La Granja, Felipe Delpín (DC), se mostró a favor de la presencia militar para enfrentar la crisis de seguridad en la región Metropolitana: “Fuimos a dejar una carta en enero al Presidente de la República pidiendo exactamente lo mismo”.

Frente a la situación de inseguridad que se vive en Santiago y a la petición realizada por su par de Maipú, Tomás Vodanovic. El jefe comunal de La Granja recalcó que se viene hablando hace meses: “Llama la atención que es de un partido de gobierno, su comuna se ha vuelto una de las más violentas de Chile. Pero lo planteamos hace tiempo atrás, no tuvo el mismo eco, pero no podemos tapar el sol con un dedo, la situación no está controlada”.

El alcalde cuenta que esta semana han registrado cuatro hechos violentos: “Un asesinato de un ciudadano colombiano, un parricidio, 10 personas entran violentamente a un condominio entrando armas y después una balacera entre las barras. Se nos ha escapado de las manos”.

“Me preocupa la violencia en Latinoamérica, y era inevitable que llegara a Chile. Hay puntos donde los militares pueden estar, se les debe capacitar. Pero es vital que estén presentes en algunos lugares”, agregó.

Conflicto entre barras bravas

Durante los últimos días se ha vivido un conflicto entre las barras bravas de Colo Colo y Universidad de Chile. Al respecto el alcalde Delpín comentó que “fueron enfrentamientos graves, quemaban algo al lado de las viviendas frente a un mural de Colo Colo, entendemos que eran hinchas de la U. Hubo balaceras también que registramos”.

Consultado si son vecinos del mismo sector, señala “son bastantes, pero la barra de Colo Colo es de La Granja. Pero hay disputas de territorios y que se combina con el tráfico de drogas”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.