Una decisión del comité de acceso: Subsecretario exculpa al Mineduc por advertencia de usar datos PAES

Tras publicarse los resultados de la Prueba de Acceso a la Información (PAES), surgió una controversia por la advertencia que realizó el Ministerio de Educación a la universidades para que no realicen rankings ni elaboren informes, o estudios, con los datos de los puntajes generales.

Frente a esta situación, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien explicó que “no hay una decisión del ministerio, reciente”.

“Se trata, primero, de una normativa legal y, luego, de una serie de resoluciones que elabora el propio comité técnico de acceso“, agregó.

Asimismo, detalló que “la información que se traspasa para el proceso de admisión, como están los rut de personas es información delicada que no puede ser usada para cualquier objetivo. Se establecen una serie de parámetros”.

En ese sentido, sostuvo que “no hay ningún ánimo por parte del gobierno de impedir, por ejemplo, que se discuta sobre investigación académica, o sobre brechas estructurales”.

A raíz de esta polémica surgida por la prohibición a las casas de estudios de utilizar los datos PAES, el subsecretario comentó que plantearán la problemática al comité de acceso.

Polémica por datos PAES

Por otra parte, Orellana señaló que “la prueba PAES no es un instrumento diseñado para comparar rendimientos en calidad de colegios y liceos”.

En la misma línea, argumentó que “esto es algo que plantearon el año pasado las instituciones, no el gobierno. El reclamo de fondo es que cuando usted, en un proceso de admisión, coloca resultados, que en ese omento eran nuevos, porque era una nueva prueba, no es comparable estadísticamente con la serie de puntajes anterior y, en una situación bastante confusa, podría presentar información e inducir decisiones que luego no fueran adecuadas para las personas“.

“Antes veníamos de una cultura de los ranking, de que salían de inmediato con los mismos puntajes de corte, y pensábamos que teníamos información, pero no la teníamos”, continuó diciendo.

De igual manera, adelantó que “en el proceso de modernización de la Educación Superior para este año 2024, vamos a plantear la necesidad de un sistema de interoperabilidad de datos mucho más robusto, y un sistema mucho más integrado de información para las personas”.

En tanto, siguió señalando que “la información, que la recibieron las universidades, eso es anterior a la situación que ha surgido en prensa. Es una cuestión que se había determinado en normativas previamente”.

“Los puntajes de corte no siempre son comparables unos con otros”, añadió.

Por último, el subsecretario de Educación Superior sentenció que “nos comprometemos como gobierno en trabajar una política de información más sistemática para las personas, de tal manera que tengan todos los datos disponibles para tomar buenas decisiones”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.