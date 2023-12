Denuncian que sector de Coquimbo no tiene señal, telefonía ni internet: sería una falla de Entel

Sin señal, telefonía ni internet. Esa es la situación que están experimentando los residentes del sector de el Arrayán Costero, en la región de Coquimbo.

Así lo expresó Nicodemus Cabrera, auditor de la Radio Bío Bío, quien, viajó hasta Santiago para reclamar de forma presencia en Entel, una de las dos compañías, y la que mejor funciona, en la zona.

En diálogo con en Expreso Bío Bío, sostuvo que “es una “falta de respeto hacia los habitantes”, comenzó diciendo el hombre. “No hay señal, no hay telefonía, no hay radio, yo que escucho la Radio Bío Bío todas las mañanas, no hay internet, nada”, dijo.

Frente a esta situación, desde la compañía apuntaron que era producto de un “problema de procedimiento”.

Por último, Nicodemus Cabrera lamentó que “han habido robos, no ha podido llegar Carabineros; ha habido enfermos, las ambulancias no llegan”.

