Experto por resultados de informe PISA sobre aprendizaje: "Con la pandemia era difícil mejorar"

El día de ayer se publicaron los resultados del informe Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), una prueba que busca analizar los aprendizajes de los niños en los colegios.

Arrojó que nuestro país se estancó, si se compara con los resultados del último informe del 2018. Para hablar sobre este tema, conversamos en el Expreso Bío Bío con Roberto Araya, investigador CIAE de la Universidad de Chile.

Respecto a estos resultados, comenta que el panorama no es alentador hace muchos años: “Lleva estancado harto tiempo, desde 2012 que no mejoramos. Sabíamos que con la pandemia era difícil mejorar”.

Sin embargo, acota que “lo que sí es sorprendente, es que los estudiantes de cuarto más vulnerable, mejoraron y bastante. Y los mejores a nivel socioeconómico, bajaron”.

Consultado sobre qué medidas se pueden adoptar de otros países en materia de educación, explica “lo principal es la confianza en los profesores. La importancia en los valores, por ejemplo, los niños limpian la sala de clases”.

Añade también la importancia de la disciplina: “Cuando llegué todos me saludaban, con un gesto de reverencia, lo empecé a imitar también y me dijeron que no lo hiciera porque era un adulto, hay respeto por los mayores”.

Respecto a medidas que se han tomado sobre restringir el uso de celulares, Roberto apunta a “yo creo que la metodología de la avestruz, de olvidarse de todo no es la mejor. Si hay que entender las oportunidades y también los peligros”.

