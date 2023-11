Día Mundial del Sándwich: Los icónicos para disfrutarlos en Santiago

Este viernes 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una fecha en honor al nacimiento del inglés John Montagu, IV Conde de Sandwich, de quién se dice fue su creador en el siglo XVIII. En el Expreso Bío Bío conversamos con Loreto Gatica, periodista gastronómica sobre los icónicos y donde disfrutarlos en Santiago.

Uno de los sándwich más icónicos es el Barros Luco, y Loreto propone el de la Confiteria Torres: `Ahí la marraqueta es casera, se hace con filete porque así le gustaba al presidente y no tenía tiempo para mascar. Tiene una buena cantidad de queso gauda, el límite no da”.

Una recomendación polémica, pero no menos tradicional porque es el favorito de los chilenos es el completo: “En el ex Portal Bahamondes, ahí viene la historia del completo italiano. Es una religión ir a comer ahí, el pan se hace ahí mismo también. Además tienen la llamada mayo de papa, que es una mayonesa espesa que no chorrea cuando pegas el mordisco”.

Para hablar de locales tradicionales, Loreto piensa en el Rumano de la Antigua Fuente Alemana: “50 años de tradición, pan amasado tradicional, el lomito que se mantiene en su propio caldo. Es una hamburguesa de cerdo y vacuno con ajo y ají, viene humectado por el caldo y el chucrut con tomate y mayo”.

