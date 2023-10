Análisis Político: "El presidente seguro va a mantener distancia de cara al plebiscito"

El día de hoy el Consejo Constitucional votará la propuesta de nueva Constitución. Se espera que sea aprobada con los votos de los consejeros de Chile Vamos y Republicanos. Así, se votaría en el plebiscito del 17 de diciembre. Para conversar sobre estas definiciones, en el Expreso Bío Bío conversamos con Marco Moreno, analista y director de la escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

Respecto a la votación asegura: “No debiera haber sorpresa, se espera que hablen los 50 consejeros y 15 expertos. Así que habrá una jornada larga pero la votación final no cambiaría”.

Sobre que se espera para las próximas semanas, recalca que “hubo un paréntesis por los Juegos Panamericanos, pero eso se va a acabar el lunes, se viene un ambiente de extrema polarización. Se van a conocer los detalles, las definiciones de los partidos, el gobierno que ha sido presionado para tomar posición, se mantendrá al margen. Se viene una campaña corta pero muy fuerte en redes sociales”.

Una definición que marcó pauta fue la de la alcaldesa Evelyn Matthei, quién el miércoles pasado anunció que votará “A favor” del texto, sobre el peso que pueden tener las figuras políticas, Marco señala lo siguiente: “La gente no va a leer el texto en la mayoría de los casos. La derecha ya definió que sus figuras no van a tener un rol visible en la campaña. Lo mismo pasa por el oficialismo, el presidente tomará distancia de cara al plebiscito. La ex presidenta Bachelet seguro tendrá un rol más activo”.

Revisa el análisis político en el video.