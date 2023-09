Auditor denuncia que le reprogramaron vuelo 5 veces antes de suspenderlo: "Perdí una hora médica"

En esta jornada de viernes, un auditor denunció que le reprogramaron el vuelo 5 veces antes de suspenderlo. Se trata de Enzo, quien tenía un pasaje de Copiapó hasta Santiago en la empresa Latam, para el recién pasado jueves. Sin embargo, aún está a la espera de poder llegar a la capital.

De esta forma, Enzo explicó que “teníamos vuelo ayer a las 13:30 horas y el avión llegó con problemas y lo reprogramaron a las 14:30 horas. Luego a las 15:30 y luego a las 16:30. (Finalmente) nos dijeron el vuelo está suspendido, está cancelado… El avión no sale”. En la misma línea, detalló que no todos los pasajeros recibieron la ayuda necesaria. “Hay unos viejitos que tuvieron que hacer dedo en la carretera porque no les pusieron traslado, nada”, dijo.

Además, lamentó que “perdí una hora médica ayer. A las 16:00 tenía hora médica… Había sacado la hora en agosto y la perdí. Hay mucha gente que tenía hora para unas operaciones”.

