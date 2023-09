Fundadora de Pro Animal Chile por ataque a perrito en Villa Alemana: "Hasta 3 años de cárcel"

Han pasado pocos días desde que se registró el violento ataque de un hombre contra un perrito en Villa Alemana. El sujeto le lanzó una piedra con una honda, en una estación de servicentro. Frente a esta situación, la fundadora de Pro Animal Chile, Patricia Cocas, conversó con Expreso Bío Bío sobre la posibles sanciones que se podrían ejecutar.

En primer lugar, Cocas explicó que, en la discusión en el Congreso, “se lograron hasta tres años de cárcel y en la tramitación de la Ley Cholito logramos aumentar esto, más 30 UTM”. Además, señaló que “no solamente (son) sancionados actos violentos, donde es evidente el maltrato, como en esta ocasión, sino que también el maltrato animal por omisión o abandono”.

Por otro lado, reveló que “en lo que respecta al maltrato animal, tenemos muchísimos problemas con el sistema penal. Muchas veces, policías, no tanto en Santiago, pero pasa mucho en regiones, Carabineros o PDI no acuden ante estas denuncias… O Fiscalía que archiva los casos, no siguen la causa”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.