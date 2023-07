"Las consecuencias están a la vista": La ausencia de boletas de garantía en el Caso Convenios

Se han revelado nuevos traspasos de dinero desde instituciones del Estado a fundaciones. Asimismo, se conoció la ausencia de boletas de garantía en estos convenios.

A poco más de un mes desde que se reveló el Caso Convenios, después de descubrirse que el Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva suscribieron convenios por un valor total de $426 millones, continúan apareciendo nuevos antecedentes. Con el pasar de los días, se han revelado nuevos traspasos de dinero desde instituciones del Estado a fundaciones. Asimismo, se conoció la ausencia de boletas de garantía en estos convenios.

Frente a esta situación, Expreso Bío Bío conversó con Hans Rosenkranz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. En ese sentido, explicó sobre las boletas de garantía que “en las fundaciones, usualmente, operamos con muchas más reglas, pero es más de voluntad de cada servicio. En este caso, en particular, se dio que no implementaron las reglas porque no están en la obligación de hacerlo, que es muy poco frecuente, y las consecuencias están a la vista“.

Revisa la entrevista completa.