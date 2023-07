¿Por qué aún no se implementa en su totalidad la Ley del cáncer?

Hablamos sobre la petición que se está realizando para lograr la implementación total de la Ley del cáncer con Catalina Agosin, Directora de la Corporación Nacional del cáncer.

“Junto con la promulgación de la Ley del cáncer, esta determinó financiamiento básico fundamentalmente para equipamientos, eso significaba comprar mamógrafos, valor que en tres años no se encuentra actualizado. No está aprobado el reglamento que aplica la norma ni el Fondo Nacional del cáncer en su totalidad, ni como se administran los fondos de administración público – privado. No existe aún un registro nacional del cáncer, hay algunos parciales en regiones por esfuerzos de profesionales de salud. Dentro de las listas de espera, la mayor cantidad corresponde a pacientes oncológicos”, explica Agosin.

“Normalmente las normativas provienen del Ministerio de salud, no hay explicación al respecto. Tuve una reunión para ofrecer nuestros servicios para disminuir las listas de espera y no he tenido respuestas”, asegura.

Para más información visita https://www.conac.cl.