Polémica por etiqueta de vino argentino: "Se genera un precedente que debemos parar de inmediato"

Polémica por vino argentino “Cabo de Hornos” cuya etiqueta tiene ribetes de conflicto soberanos, revisa la entrevista al Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

“En derecho internacional, los precedentes son fuentes de derecho, esto es una discusión con el Cabo de Hornos que es la puerta literal a la Antártica que no tengamos ninguna duda que el Cabo de Hornos es chileno. Hice una carta del complejo que tiene el Estado de Chile cuando te corren un poco el cerco o generan situaciones en la duda. Hay momentos que uno espera que haya una posición. Esto se suma a un video de Argentina justamente conmemorando el “Día de los mares argentinos” y que toman la península Antártica chilena, un lugar reclamado, pero quiero recordar que en 1940, el 6 de noviembre se establecieron los límites que luego fueron reconocidos en leyes posteriores. Me siento aludido cuando no se genera el reclamo inmediato”, asegura el alcalde.

También conversa sobre la importancia de mantener esto en la Constitución para evitar malentendidos y que no se desdibuje la Antártica del territorio.

“Hay que recordar que la Antártica es el futuro de la humanidad. Espero que esto haya tenido un reclamo y se le informe a la comunidad, para no pensar que esto le da lo mismo a la Cancillería. Estos son intereses permanentes de nuestro país”, cierra.

“Se genera un precedente que debemos parar de inmediato”, concluye.