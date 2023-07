Diputado Santana y Reforma previsional: "El Gobierno está dispuesto a ceder"

Hoy se empieza a votar en particular la Reforma previsional en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Revisa la entrevista a Juan Santana, Diputado PS y Pdte. de la Comisión de Trabajo de la Cámara.

“Hoy empezamos con las normas espejo. Lamentablemente RN anunció su voto en contra en una materia que no debiera haber diferencias. Va a ser una discusión larga, hay aspectos que públicamente han sido objeto de polémicas. Esperábamos que la primera votación tuviera mayor transversalidad, eso no ocurrió. No perdemos el optimismo de que vamos a llegar a un acuerdo nacional que permita sostener en el tiempo una reforma como esta”, explica.

“El Gobierno está dispuesto a ceder”, asegura.