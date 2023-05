Análisis Político: "Coincidimos en que el resultado se acerque al 60-40 que tuvimos en el plebiscito"

En medio de la semana de la elección constitucional analizamos las encuestas de la ciudadanía, el interés en los comicios y las dificultades del plebiscito.

Analizamos una nueva semana política con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

“Coincido com el tema, la seguridad se ha ido electoralizando, las elecciones cada vez más son plebiscitos emocionales, no votan desde la razón. Probablemente no están interesados en el sistema político, electoral, en cómo van a funcionar los temas medioambientales. La gente tiene miedo y eso es más gravitante para elegir. Los que tengan dudas tienen que resignarse e ir a votar para no pagar la multa”, explica Moreno.

En cuánto a números, ¿Cuáles serían buenos para el oficialismo y para la oposición?

“Son 5 listas las que están en disputas, 3 son pactos y las otras 2 son de partidos políticos. Hay que votar por una sola opción. En regiones se eligen diferentes escaños. En la Metropolitana, con la Araucanía, el Maule y Valparaíso son 5. Muchos analistas coincidimos en que el resultado se acerque al 60-40 que tuvimos en el plebiscito”, asegura que no sería una buena opción para el oficialismo para que pueda tener opción de veto.

“Es distinto a lo de la convención, los independientes podían pactar entre sí, eso ahora no ocurre, se adscriben a la visión de sus partidos políticos. Por eso la marca va a ser importante, la primera reacción frente al voto. El pacto cómo se llama, que es lo que dicen que hay dentro. Hay que votar por uno sólo en cada uno de las 16 regiones”.

“Como son 50 los que se eligen es importante el número para poder bloquear iniciativas, cualquier número bajo eso es un castigo al Gobierno. Son emocionales y una evaluación del poder. Podría ser complicado y para la oposición igual si baja de los 30 escaños. Es su verismo ideal para conservar el rechazo”, cierra.