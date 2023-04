Auditor denuncia que por falla en algoritmo ahora vota a 25 km de su casa: "Fue una vulneración"

Hablamos con Sergio Soto, auditor de La Radio.

“Me sorprendió cuando vi que era local de mesa y me cambiaron de loca. Yo votaba a 1 km y ahora a 25 km, no hay locomoción colectiva, hay que hacerlo en auto particular. He tomado la decisión de no ir a votar y asumir las consecuencias. Fue una vulneración a nuestros derechos. En el mismo lugar votando siempre, en Quilimarí. Íbamos caminando, ahora debo votar a la escuela Diego de Almagro en la comuna de los Vilos. No hice ningún cambio, nada de nada. Fui a Chile Atiende, me derivaron y me dijeron que no se puede hacer nada, que es un problema que viene de arriba”, explica.