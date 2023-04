Hernán de Solminihac y lanzamiento de su libro: "El dolor más grande que tengo es por mi hija"

“La vida golpea (a veces demasiado) fuerte” es el nombre del libro que está preparando Hernán de Solminihac, exministro de Obras Públicas, Académico UC y Clapes UC.

Un relato autobiográfico sobre lo que ha tenido que pasar tras la muerte de su esposa y la enfermedad que padece su hija, en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“Nace la idea de escribir un libro, un tributo para mi señora, pero al momento de escribir y conversar con la editora vimos que sólo describir sus logros no era tan interesante, había que mostrar la experiencia de lo que vivimos como familia. Yo creo que murió de pena, no sé si existe eso medicamente pero para mí sí. Ella tenía la esperanza de que me hija se sanara”.

Sobre la enfermedad de su hija

“Nos hicieron ver que no tenía posibilidades más que un milagro, somos muy creyentes, pero un milagro es difícil”, cuenta sobre la enfermedad de su hija que vive con daño cerebral. En ese momento, Javiera de Solminihac se encontraba embarazada de 5 meses.

Un nieto que perdió. Sumado al reciente fallecimiento del padre de Hernán de Solminihac hizo que la familia se enfrentara a una compleja y dolorosa situación.

Fue en la época de la pandemia. Como le costaba respirar, fueron a urgencias. “La subieron a una silla de ruedas y se la llevaron”, cuenta sobre la última comunicación que tuvo con ella donde le deseaba suerte y que todo saliera bien. Ya que debido a los estrictos protocolos por pandemia, no pudieron ingresar y acompañarla.

“Nos quitaron la hija, nunca más la vi normal. Después nos explicaron que llegó con un trombo al pulmón. Cuando la estaban operando le vinieron varios infartos por eso hoy día tiene un daño cerebral importante. No se puede mover, no interactúa mucho con el medio, pero ahí estamos con ella”, dice.

Además contó que buscaron ayuda internacional, pero que el tratamiento en nuestro país era mejor para estos casos debido a que iban a poder acompañarla y darle amor, por lo que decidieron seguir en territorio chileno.

“Mi hija tiene algunos momentos en que reacciona, dos veces le he dicho: “Javiera te queremos mucho, te necesitamos, vuelve con nosotros” y ella llora. Es una señal de que entiende pero no puede responder”, asegura.

La pérdida de su esposa

Hernán de Solminihac comenta que su esposa se puso mal tras ser informada del estado de su hija. “Lloró días y días, a las tres semanas falleció sorpresivamente. Estaba bien, no tenía indicación de nada”, asegura sobre su estado de salud, confirmado por exámenes que se había hecho hace poco.

“Ella tuvo un día muy bonito, yo escuchaba lo que hacía, estaba muy ocupado profesionalmente, eso me duele. Nos acostamos esa noche, me acosté más temprano mientras ella veía series. Desperté a las 6:30 de la mañana, estaba en la misma posición viendo series, me di cuenta que falleció. Llegué tarde para poderla ayudar”, lamenta.

“No era muy llorón, ahora soy bastante llorón, soy más sentimental más abierto. Mis hijos han sido muy cariñosos. Mis hijos se turnaban para dormir conmigo. Me acompañaron durante varias semanas, hombres grandes”, comenta.

¿Por qué a mí?

Uno de los capítulos del libro se denomina ¿Por qué a mí?. Sobre esto Hernán explica: “No tengo una respuesta pero sí hay que pensar más positivo. No buscar culpables, el pasado es pasado, no se puede cambiar. Más bien decir ¿Qué aprendo de esto? Qué me permite aprender para poder enfrentar mejor los desafíos del futuro y ayudar a otras personas, ese es el objetivo del libro.

“El dolor más grande que tengo es por mi hija”, asegura.

El legado

“No pensé el libro como un legado, si no como un tributo, pero está siendo un legado”, eso me motivó.

El mensaje final del libro es vivir el presente, disfrutar el camino y no la meta. Uno es feliz en el camino.

La vida golpea (a veces demasiado) fuerte estará disponible a partir del 15 de mayo.