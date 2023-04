Estas son las señales de que puedes padecer una "prediabetes"

Según un estudio realizado por expertos de la Escuela de Medicina de Harvard, existe un estado en la diabetes, que es silencioso y que junto con la hipertensión afecta a tres veces más personas que la enfermedad en sí. Se trata de la “prediabetes”.

Revisa la entrevista a la Doctora Cecilia Vargas, Diabetóloga de la Clínica alemana y Presidenta de la SOCHIDIAB.

“La prediabetes es una condición de riesgo para tener eventualmente diabetes tipo 2. En ese contexto de pre enfermedad los síntomas no existen, hay que estar atento a los factores de riesgo, niveles de azúcar que no están en rangos de diabetes pero pueden ser considerados no normales debido a sus niveles. La recomendación es de hacer una pesquisa con glucosa de ayuda de al menos 8 horas”, explica la profesional.