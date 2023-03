Primer caso de Gripe Aviar en Chile: "El lugar donde ocurrió el contagio debe estar restringido"

Este miércoles se informó del primer caso humano de gripe aviar en Chile. Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con la Doctora Carolina Herrera, Broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea.

“Entendamos que si no nos preocupamos del entorno, no vamos a ser capaces de diagnosticarla en humano. Que por cierto, no se transmiten de humano a humano”, asegura la doctora.

“Las alertas son que sus aves tengan falta de apetito, movimiento descoordinado, respiración dificultosa, diarrea, cabeza hinchada y cresta azul, plumaje erizado, entre otras”, eso es lo que se transmita cuando los animales lo eliminan al ambiente. “Es importante la conducta”, explica y asegura que el lugar donde ocurrió este contagio debe estar restringido.