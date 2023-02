Auditor denuncia largas filas para renovar licencia de conducir

Hay un colapso en los municipios debido a la renovación de las licencias de conducir.

César es un auditor que se comunicó con la Radio para comentar la situación que vive en San Bernardo. Llegó a las 8 de la mañana y nos relata que la situación dos horas más tarde “Sigue siendo una fila eterna, pero más regular porque salieron a dar una solución”.

“Bajó la jefa de licencias a decir que no se entregarán horas de manera presencial porqué se harían online. Pero en el sitio dice que para primera licencia, la hora se pide de manera presencial”. César nos comentó que dicha información fue actualizada en el sitio, pero que aún no funciona. Aseguró que mandó una captura para demostrar que antes no decía eso en la página web.

Revisamos esta información en el Expreso Bío Bío.