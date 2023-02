Día internacional de la epilepsia: "Busca relevar la enfermedad y su estigma"

La epilepsia se trata de una enfermedad crónica producida por diferentes causas y en las que no siempre ocurren crisis con convulsiones.

Aproximadamente del 1 al 2% de la población mundial tiene epilepsia. Un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral normal se altera y se generan crisis breves -de alrededor de un minuto- provocadas por descargas de neuronas.

Revisa la entrevista a Keryma Acevedo, Neuóloga de la Infancia y Adolescencia. Pdta. de la Liga chilena contra la epilepsia.

Campaña 50 millones de pasos por la epilepsia

Se trata de una campaña mundial para visibilizar la epilepsia en el marco del Día Internacional de la Epilepsia, que se conmemora el lunes 13 de febrero. La idea es juntar 1 paso por cada persona con epilepsia en el mundo hasta ese día. La campaña se realiza a través de redes sociales, donde la gente sube videos y fotos caminando para sumar pasos a la campaña.

“Es una campaña bien bonita, se estima que en el mundo hay más de 50 millones de pasos, la invitación es a dar un paso por las personas con epilepsia. Punta tus pasos y los linkeas al hashtag #50millonesdepasosporlaepilepsia”, explica.

Principales mitos: -Cualquier persona puede tener epilepsia a cualquier edad

-La epilepsia no es una enfermedad mental

-No se debe poner algo en la boca de la persona durante una crisis convulsiva

-Las mujeres con epilepsia sí pueden tener hijos

-Los niños sí pueden ir al colegio y hacer educación física (y las personas con epilepsia en general sí pueden realizar deporte)

-Las personas con epilepsia sí pueden trabajar y realizar una vida normal

-Las luces parpadeantes no producen crisis a cualquier persona (solo a personas con epilepsia fotosensible), entre otros.

– Rol de la Liga en el ámbito de la educación en epilepsia (cursos, talleres, capacitación gratuita en todo Chile).

Fuente: Liga Chilena contra la epilepsia

“Hay mitos respecto de lo que se hace en una crisis y creencias erróneas de lo que se hace día a día. Una enfermedad no tiene que definir a una persona. Tratamos de no decir “padecer” se tiene una enfermedad. Se dice que no pueden estudiar, ir al colegio, desarrollar un proyecto y la verdad es que 2/3 pueden controlar sus crisis con un tratamiento bien llevado y hacen su vida bien”.