Alcaldesa de Tomé sobre incendios forestales: "Ha sido peor que el terremoto y el maremoto"

Se cumple una semana de incendios forestales en nuestro país, para ver cómo ha ido avanzando la emergencia en diversas zonas, hoy tomamos contacto con la Alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas.

“Desgraciadamente seguimos con esta incertidumbre, cumplimos una semana y el incendio no se ha apagado. Los vecinos de Dichato estaban complicados, pero gracias a Dios el incendio retrocedió, si eso no hubiera pasado, lamentaríamos más casas quemadas. Hoy está mejor la situación pero no podemos decir que esto está tranquilo. Nos encontramos con rebrotes, pérdidas de viviendas y emprendimientos”.

Y agrega que “Han sido 7 días de angustia, incertidumbre. Ha sido peor que el terremoto y el maremoto. No podemos decir que el incendio en la comuna de Tomé ha terminado, la gente lo sigue pasando mal”.