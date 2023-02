Piloto que combate incendios: "Lo que ha ocurrido no lo había visto en 30 años"

Continúa la emergencia por los incendios que están activos en nuestro país. Para hablar sobre logística y el combate de este siniestro, tomamos contacto con Angelo Piovan, Piloto de Helicópteros e instructor de vuelos. Tiene diez mil horas de vuelo, de las cuales, la mitad las ha realizado en emergencias por fuego.

“Es la primera vez que estoy en Chile, he trabajado en mi país, Italia, España, Francia, etc. Estoy muy sorprendido de los dispositivos y recursos que se ponen contra los incendios. He trabajado en Europa y esto es lo mejor que he visto hasta ahora. Combatir un incendio no es sencillo es todo un sistema, la aeronave es lo que se ve más”, explica.

“Lo que ha ocurrido la semana pasada, yo en 30 años no lo había visto. Otro país se hubiera derrumbado. El humo es lo que lo hace complicado, hay problemas de visibilidad, cubría media región. Las operaciones empiezan a ser peligrosas y no se puede salir”, asegura.

Sobre la polémica que ha causado la denuncia de un piloto de que vecinos no dejaban sacar aguas de la piscina para combatir la emergencia, dice: “Son episodios raros, pasa en todos los países. Puedo decir que un pastor me disparó porque no quería que le sacara el agua. Una persona sobre diez mil están en esta situación, en general son muy solidarios. He sentido muy cerca al pueblo chileno”.

“Yo creo que el impacto más duro ya ha pasado”.

Acerca de la organización laboral, dice: “Tenemos una limitación establecida por Chile. No podemos volar más de 8 horas por día, si es largo, se ponen relevos”.