"Hamlet una versión recontra libre": 8 actores con síndrome de down interpretan el clásico de clásicos

Un grupo de personas con síndrome de Down toma el escenario para compartir sus anhelos y frustraciones a través de una versión recontra libre de Hamlet.

“Es efectivamente recontra libre, hemos tomado de Hamlet lo que nos venía bien para cruzarnos con la vida de 8 actores con síndrome de down que interpretan al clásico de todos los clásicos. E un tejido entre sus vidas y el texto de Shakespeare. Encontramos que habían muchos elementos que nos podían servir para hablar de las personas con discapacidad cognitiva”, asegura Chela de Ferrari, Dramaturga peruana y directora de Hamlet.

Sobre el proyecto

“Es un proyecto que ha atravesado nuestras vidas, se inicia en 2018, tuvimos un largo proceso con los clores y actrices del montaje. Estamos desde entonces haciendo la obra excepto por el tiempo de pandemia que nos detuvo”.

La obra es un tejido entre el clásico texto de William Shakespeare y la vida de este grupo de actores con síndrome de down, y toma como punto de partida la pregunta que nos formula frente a la existencia: “¿Ser o no ser?” ¿Qué implica ser para las personas que no encuentran espacios donde se les tome en cuenta?

“Quizás esa pregunta dio pie a este montaje, no es una obra que estaba buscando expresamente, no estaba pensando en trabajar con personas con discapacidad. Estaba buscando textos para hablar de la realidad del país, pero surge de esta manera”, asegura.

Todo comenzó un día que se encontró con Jaime, un trabajador del teatro. “En una presentación interna se presenta como actor, eso llama mi atención y lo invito a tomar un café y lo veo con la corona de Hamlet. Veo la posibilidad de hacer este Hamlet que no encontraba. Jaime me expresa su deseo de no solo vender programas, si no, actuar. Él es una guía importante, es activista de la comunidad en Perú”.

¿Ser o no ser?

“Qué representa ser para personas que no tienen espacios donde se les tome en cuenta. Atraviesa el año de trabajo y hemos roto mitos a través de este proceso, nos dijeron que no iban a poder concentrarse más de una hora y media, ellos trabajan hasta 4 y 5; son actores autónomos, se hicieron cargo de su personaje, trajeron el fruto de sus investigaciones al escenario. Nos iban contando cómo eran esos personajes, encontramos paralelos”, explica alegremente la directora.

“Hemos usado Hamlet a nuestro antojo”.

“Escribí la obra pero a partir de los insumos que nos proporcionaron los actores y actrices. No sé si es una comedia, una tragedia o un rap”.

Ficha Artística

Texto: William Shakespeare | Dramaturgia y dirección: Chela De Ferrari | Elenco: Octavio Bernaza, Jaime Cruz, Lucas Demarchi, Manuel García, Diana Gutiérrez, Cristina León Barandiarán, Ximena Rodríguez y Álvaro Toledo| Dirección adjunta y asesoría dramática: Claudia Tangoa, Jonathan Oliveros y Luis Alberto León | Dirección musical y entrenamiento vocal: Alessandra Rodríguez | Coreografía: Mirella Carbone | Video: Lucho Soldevilla | Diseño de vestuario: Gustavo Valdez | Diseño de luces: Jesús Reyes | Producción: Teatro La Plaza.

Este espectáculo cuenta con el patrocinio de la Embajada de Perú.

Para más información visita: https://teatroamil.cl/catalogo-obras/hamlet-una-version-recontra-libre/