Senapred y alertas meteorológicas por lluvias: "El llamado es al consumo responsable de agua"

Un 55% de las reservas de Aguas Andinas ya han sido utilizadas, ante la paralización de producción de agua por la turbiedad del río Mapocho y del río Maipo. Ayer, hubo nuevas remociones de masas en San José de Maipo, por lo que hay Alerta Amarilla en la comuna.

Este martes se realizó un Comité para la Gestión de Riesgos y Desastre (Cogrid), ante la Alerta Amarilla que rige en San José de Maipo por la activación de quebradas y remoción de masas.

En ese lugar, durante la jornada del lunes, hubo precipitaciones con isoterma 0 en alrededor de 4 mil metros sobre el nivel del mar, lo que generó deslizamientos que derivaron en el arrastre del puente Morales de la Ruta G-25, camino que se mantiene interrumpido.

Revisa la entrevista a Miguel Muñoz, Director Regional RM de la Senapred.

“Estamos trabajando con Aguas Andinas hace días, ayer pusimos una Alerta Temprana Preventiva, lo que implica que Aguas Andinas puede hacer uso de los mega estanques de Pirque para poder ir mezclando agua dura con agua de los estanques. Tenemos utilizado el 50%, no es necesario aún hacer un corte, los niveles de agua turbia han ido a la baja, hay momentos en que producen y otros que no. El llamado es al consumo responsable del agua mientras estemos en esta situación, para no derivar en una Alerta Amarilla”, explica.

Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred, ex Onemi), esto dejó 51 aislados. De ellos, dos son turistas uruguayos y 49 son residentes.

“Es un fenómeno extremo, voluble y poco predecible. Tenemos aislado el sector de Baños Morales, nos tapó el puente y tenemos a 51 personas aisladas y diversos cortes de ruta en la zona”.

Actualmente, se trabaja para su rescate. El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, pidió prudencia y no acercarse a zonas precordilleranas ante la inestabilidad del clima.

Además explicó que a pesar de este fenómeno no hay muertos, heridos o viviendas con problemas.

El llamado es a “No ir para no exponerse”, aseguran desde la Senapred.

Agua potable

El director de Senapred en la región Metropolitana, Miguel Muñoz, se refirió a la Alerta Temprana Preventiva que rige en toda la RM por la turbiedad de los ríos Maipo y Mapocho. Esto obligó a paralizar la producción de agua potable por parte de Aguas Andinas.

Muñoz indicó que “aún no hay problemas de corte, estamos trabajando permanentemente con la empresa… De momento, el corte de agua no es un tema”.

En tanto, el gobernador Orrego señaló que ya se utilizaron un 55% de las reservas de Aguas Andinas, por lo que el llamado es a utilizar el recurso de forma responsable.