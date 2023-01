Auditor de Antofagasta denuncia malos olores debido a quema ilegal

Cristián denunció malos olores debido a una quema ilegal.

Se trata, en todo caso, de un problema sin solución que se arrastra desde hace varios años y que se intensificó tras el cierre del vertedero.

“Hubo un gran incendio en el vertedero, lo llamativo es que no causa bulla, el olor ya es costumbre, en la ropa, no se puede dormir con las ventanas abiertas y hay niebla en la mañana. Es un problema antiguo y hubo un comunicado del Ministerio del Medio Ambiente (2020) para tomar medidas, pero no hay gestión. Me dicen desde la municipalidad que fiscalizan con los recursos que pueden”.

Para Cristián más que la existencia de dificultades para terminar con el problema, hay falta de voluntad. “No hay que ser detective privado para ver que llegan camiones a botar escombros”, dice.

“Cuando se propician condiciones de abandono se generan estos problemas”, cierra.